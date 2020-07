Green Basket, segnali incoraggianti

PALERMO – Arrivano segnali positivi per il Green Basket, ma il nodo legato all’iscrizione in Serie B non è ancora risolto.

Il presidente Fabrizio Mantia prova a pensare in maniera positiva: “Stiamo raccogliendo qualche sponsor minore – racconta il presidente ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia” – che ci aiuterà ad aumentare il nostro budget complessivo, ma chiaramente ancora non possiamo sciogliere il dubbio legato alla partecipazione del campionato di Serie B. Convinti che le sensazioni attuali sono maggiormente positive rispetto ai giorni scorsi, posso dire che stiamo lavorando alla costruzione del roster per la B e con i quali abbiamo un accordo di massima, ma che per ovvi motivi non mi sento di ufficializzare prima di aver definito con certezza a quale campionato parteciperemo”.

“Siamo in attesa di una risposta da parte della nostra prima scelta come main sponsor, che ci darebbe maggiore manovra come budget. Ho ricevuto buoni feedback da sponsor minori, che da soli non garantirebbero la sopravvivenza in B. Rispetto a qualche settimana fa sono più ottimista, ma faccio un ulteriore appello affinché ci aiuti a proseguire la nostra avventura in Serie B. Il budget – conclude Mantina – si può fare con uno o tanti sponsor l’importante è raggiungere la cifra necessaria per disputare un campionato sicuro”.