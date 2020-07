Sulla vicenda della Ocean Viking “io non avrei concesso alcun porto. Se ci fossi stato io al governo mi avrebbero sicuramente mandato a processo. Purtroppo oggi l’Italia, con questo governo, torna ad essere il campo profughi d’Europa. Ha calato le braghe, è tornato ad essere un governo complice dei criminali, dei trafficanti di esseri umani”. Lo afferma a Tgcom 24 il leader della Lega Matteo Salvini ricordando che “in un anno avevo smontato questo business, mentre in un anno l’attuale governo ha permesso che fosse rimesso in piedi” un affare “che rende più della droga”.