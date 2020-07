Lieve crescita dei contagi

ROMA – In salita i contagi da Covid nelle ultime 24 ore: sono 208 contro i 192 di ieri. Le vittime sono 8, una in più di ieri: 3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 1 in Veneto, Lazio e Sardegna. E’ quanto emerge dal monitoraggio del ministero della Salute. In Lombardia oltre la metà dei nuovi casi (111). Undici le regioni senza ulteriori positivi. Il numero totale dei contagiati sale a 241.819, quello dei morti a 34.869. Sono 22.166 i tamponi effettuati, in netta flessione rispetto ai 37.462 di ieri.

In calo i pazienti positivi al Covid in terapia intensiva: sono 72, 2 in meno di ieri. Aumentano invece di una unità i ricoverati con sintomi: 946. Quelli in isolamento domiciliare sono 13.691, 68 in meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 14.709 (-67).