PALERMO – “E’ in corso l’approvazione del nuovo contratto di servizio che nella data odierna vedrà la definizione per 15 anni della gestione dei

rifiuti alla Rap. La maggioranza ancora una volta ha dimostrato con i

fatti di non avere una visione ambientale e sostenibile sui rifiuti

bocciando clamorosamente dei nostri emendamenti come quello ad

esempio sulla installazione di cestini per la differenziata e sui

centri di riuso – ha dichiarato il capogruppo del M5s a Sala delle Lapidi Antonino Randazzo -. Una proposta bocciata dai partiti di maggioranza

stanotte in Consiglio Comunale presentata del Movimento 5 Stelle che

prevedeva l’installazione e la gestione di cestini /contenitori per il

conferimento dei rifiuti da imballaggio in carta, plastica, metallo e

vetro dislocati nelle aree pedonali, presso piazze, ville, giardini e

nelle zone della “movida”. Installazioni frequenti in molte città

italiane come ad esempio a Terrasini, Isola Delle Femmine nel

palermitano”.