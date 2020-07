PALERMO – “Il mio pensiero e quello dell’intera amministrazione comunale oggi va alla figura di Aldo Melilli, un uomo che ha espresso con gesti concreti e fatti significativi il suo amore per Palermo e il suo

impegno per gli altri. La sua scomparsa rappresenta ancora oggi una

grave perdita per la città e per il mondo del volontariato e della

solidarietà, punto di riferimento inesauribile della parte più fragile

della nostra comunità”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando Aldo Melilli

volontario curatore di diverse iniziative sociali e di Protezione

civile scomparso il 7 luglio 2017, che era stato fra gli organizzatori

della “Festa della onestà”. L’amministrazione comunale ha intitolato

a Melilli anche un Dormitorio Comunale di I livello “A Casa di Aldo”

di via Messina Marine