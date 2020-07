MESSINA – Aggressione a un autista dell’Atm di Messina, azienda di trasporto pubblico locale della città dello Stretto. Il conducente, secondo quanto rivela l’associazione dei trasportatori Asstra Sicilia, è stato colpito al volto con u pugno senza alcun motivo da un passeggero. Asstra Sicilia in una nota esprime solidarietà alla vittima dell’aggressione, che è stata soccorsa e medicata. “Si tratta dell’ennesimo inqualificabile e inaccettabile episodio di violenza sui mezzi del trasporto pubblico locale – ricorda Claudio Iozzi, presidente di Asstra Sicilia -. Non possiamo tollerare oltre episodi che si ripetono in tutte le città siciliane con una frequenza sempre più preoccupante. Non basta più la solidarietà – aggiunge Iozzi -, occorre dar vita a sistemi di sicurezza attiva sui mezzi e incrementare i controlli per scoraggiare i facinorosi e proteggere operatori e fruitori del servizio dai malintenzionati. Siamo a fianco dei nostri autisti, verificatori e di tutti gli operatori che si trovano a fronteggiare situazione assurde fatte di violenza gratuita e ci diciamo fin da ora pronti a partecipare a qualsiasi iniziativa i prefetti vorranno mettere in campo a tutela di tutti”.



