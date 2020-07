SALEMI (TRAPANI) – Una ventata letteraria che spazza via staticità e torpore lasciati dal Covid. Salemi apre le porte all’estate con “Liber…i di scrivere”: una nuova e ricca edizione di “Autori di Sicilia”, la rassegna culturale ideata e promossa dall’ Associazione Liber…i” che rivendica l’essenza della lettura strumento di conoscenza, riflessione, unione, libertà, rinascita. Dal 10 luglio al 25 settembre, sei autori, selezionati tra le proposte più interessanti dal panorama nazionale, con i loro testi e il proprio personalissimo stile, accompagneranno il lettore verso la scoperta dell’autenticità individuale. Sei testi in cui, tra le pagine, si intrecceranno ora l’Eros e Ego, ora le fragilità umane con un’intera gamma di emozioni e sensazioni che scopriranno via via anima e carattere dei protagonisti.

Tra le novità di questa seconda edizione, l’entrata in rassegna anche dei più apprezzati o emergenti vini locali. Ad ogni libro, verrà abbinato un vino, un amaro o una birra locale che si sposa per le sue peculiarità e nel suo glossario con la trama letteraria del testo.

Il primo appuntamento, previsto per venerdì 10 luglio, alle ore 18.30 all’interno del Castello di Salemi è con “Cuorebomba” (Fazi, 2019) di Dario Levantino, insegnante e scrittore che con la sua opera d’esordio “Di niente e di nessuno” (Fazi, 2018), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma, il Premio “Subiaco Città del Libro” e il Premio “Leggo Quindi Sono”. Rosario, il protagonista di “Cuorebomba” fa di tutto per allontanarsi dalla miseria e dal malaffare di Brancaccio, una zona dove “diventi adulto, quando diventi cattivo”. Una adolescenza tormentata , una lotta tra cuorisecchi e cuoribomba, che lo porteranno continuamente a chiedersi il senso della vita. Al testo è abbinato Lo “Scialii” , un vino delle Tenute Mokarta.

Il 24 luglio, speciale appuntamento con Cettina Calio Perroni che presenterà il libro “L’infinito di amare” (Nave di Teseo 2020) del marito Sergio Claudio Perroni, ad un anno dalla sua scomparsa. Di particolare importanza sarà l’omaggio a Sergio Claudio Perroni, traduttore dei più grandi scrittori americani e francesi, da Steinbeck a Wallace, da de Saint Exupery a Camus fino a Houellebecq e Dicker. Editor di Vittorio Sgarbi, Pietrangelo Buttafuoco, Camilla Baresani e Sandro Veronesi, curò “Caos Calmo” che vinse lo Strega. Al testo è abbinato “Passopasso”, passito della Cantina Musita.

“Come un animale” di Filippo Nicosia (Mondadori), il primo agosto, mette su una trama intricata il cui protagonista si dibatte contro un destino a lui avverso con un disincanto esistenziale e dal quale non puo salvarsi da solo. “Un romanzo duro e vigoroso come l’Amaro Monte Polizo”.

Il 21 agosto Francesco Bozzi presenta il suo giallo “L’assassino scrive 800A. Le iraconde indagini del commissario Mineo” (Solferino), il cui protagonista rifugiatosi per anni nella routine dovrà indagare su una serie di crimini per ritornare alla sua pace quotidiana. Il giallo d’esordio dello storico autore di Fiorello che “fa venire a tutti la voglia di essere arrestati”. “Un testo frizzante come la birra Picara”.

Il 4 settembre sarà la volta di una raccolta di racconti storici “Lo splendore del niente e altre storie” (Sellerio Editore Palermo) della poetessa Maria Attanasio che sullo sfondo di una Sicilia che dalla Spagna passa ai Savoia, racconta le storie di diverse donne forti, coraggiose e resilienti; storie dal finale tragico di donne cancellate dalla Storia ma resuscitate dalla scrittura raffinata della Attanasio. Al libro sarà abbinato il nuovo vino rosso del Kuddura, il “Malu Pilu”.

A chiudere la rassegna il 25 settembre sarà la scrittrice catanese Elvira Seminara con “I segreti del giovedì sera” (Einaudi) in cui un gruppo di amici di 59 anni, pur di rimanere giovani fanno finta di credere ad un sacco di cose. Il vino scelto per la chiusura è “Aisha”, della cantina Musita. Anche quest’anno tutti gli incontri saranno liberi e gratuiti.