Ambizioni di promozione per l'Acireale

ACIREALE – Ambizioni di promozione per l’Acireale. Il club, vuole costruire un organico importante in vista della prossima stagione durante la quale dovrà recitare un ruolo da protagonista.

La conferma delle intenzioni, è arrivata dal ds Chiavaro, che ai microfoni di “La Sicilia” ha parlato così: “Crediamo nel gruppo dello scorso anno, per questo abbiamo confermato Savanarola, Rizzo, Ott Vale, Orlando, Cannino, Mauceri, Barbagallo, Fazio e stiamo trattando con Silvestri e Ba. La prospettiva è migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, tra gli obiettivi prefissati c’era quello di mantenere un blocco collaudato. I calciatori si sono trovati bene ad Acireale a livello ambientale e professionale, sono nate amicizie sane. Questo ci dà la forza per integrare il gruppo con quello che ci serve per fare il salto”.