TRAPANI – Ancora problemi in casa Trapani. La squadra, sempre più nel caos, si sta giocando la salvezza in Serie B in questi ultimi giorni.

Al club siciliano, è stato inflitto un altro punto di penalità per gli stipendi di febbraio pagati in ritardo. Lo stesso club, ha risposto con una nota: “ll Trapani Calcio prende atto con amarezza dell’ingiusta decisione assunta in data odierna dalla Corte Federale di Appello con la quale è stato accolto il reclamo della Procura Federale. Avverso il suddetto provvedimento, il Trapani Calcio provvederà a presentare il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia CONI.”