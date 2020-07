CATANIA – Tra non molto, il Catania calcio dovrà essere ceduto. Come è ormai noto, per il bando relativo alla cessione, tutti gli occhi sono puntati su SIGI, indiziata numero uno per rilevare le quote societarie.

L’attuale presidente degli etnei, Astorina, ha parlato ai microfoni di “Itasportpress.it”, ecco le sue parole a proposito della questione: “Chi compra il Catania fa un grande affare perchè la storia del club la conoscono tutti, ma poi c’è anche Torre del Grifo, un fiore all’occhiello che ha il suo peso in tutti i sensi. Una struttura stupenda dove ci sono persone che danno l’anima per questo posto, dai responsabili ai manutentori. Torre del Grifo è un valore aggiunto di questo storico club. Non ho preferenza sui soggetti che compreranno il Catania dico solo che chi rileva questo club fa un affare”.