Catania, tutti puntano Biondi

CATANIA – Al Catania brucia ancora l’eliminazione dai playoff e, naturalmente, il conseguente addio ai sogni per la promozione in Serie B. Il club etneo adesso attende segnali per il futuro visto che, come si sapeva da tempo, è stato indetto il bando per l’acquisizione del club.

Chi comprerà il Catania sa che dovrà ripianare i debiti, ma dovrà fare anche attenzione alle offerte che arriveranno per il baby Kevin Biondi. L’esterno classe ’99 nelle due gare dei playoff ha siglato due reti ed è stato uno dei più positivi, dimostrando, a discapito dell’età, grande maturità. Questo unito alla duttilità (può giocare in tutti i ruoli della fascia destra e anche di quella opposta) ha fatto drizzare le orecchie a club di Serie B, ma anche di Serie A.

Biondi ha ampi margini di crescita e lo ha già dimostrato. Il suo futuro sotto l’Etna è incerto. Il Catania potrebbe puntare su di lui per costruire una squadra giovane e ambiziosa, così come potrebbe anche cederlo per far cassa e cominciare a ripianare i debiti. Le prime richieste sono arrivate; in Serie B si sono fatte avanti Cittadella e Spezia in Serie B, per la massima serie, al momento, il club interessato è il Sassuolo.