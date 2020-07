PALERMO – Circa trecento punti luce riaccesi con interventi eseguiti da via dei Nebrodi-Empedocle Restivo a Borgo Ulivia, alla zona alta di corso Calatafimi. Sono le attività di manutenzione eseguite in questi giorni sugli impianti di pubblica illuminazione dagli operatori di AMG Energia.

Riparazione in tempi record per un guasto di ingente entità nella cabina di pubblica illuminazione “Pecoraro”. Gli operatori di AMG Energia hanno ripristinato il funzionamento di un interruttore riattivando così uno dei circuiti che alimentano i punti luce della zona compresa fra via Madonia, via Empedocle Restivo, via dei Nebrodi e via Emilia. Un’altra riparazione tempestiva è stata eseguita nell’ultimo tratto di corso Calatafimi, nella zona al confine con il comune di Monreale: con un intervento urgente è stato riparato un guasto che determinava la disattivazione di entrambi i circuiti primari di alimentazione Maddalena-Rocca. Rimane in funzione a punti luce alternati salita Rocca Monreale, dove è in fase di definizione l’attività di ripristino.

Tornano in funzione anche 80 punti luce a Borgo Ulivia, nella zona compresa tra via Sanfilippo e via dell’Airone, alimentati dalla cabina Falsomiele. Qui il guasto riguardava uno dei due circuiti di alimentazione e determinava il temporaneo funzionamento degli impianti di illuminazione a punti luce alternati. L’intervento si è rivelato complesso per la necessità di effettuare buona parte delle lavorazioni all’interno dei pozzetti, in condizioni non facili a causa delle alte temperature di questi giorni. “Interventi come quelli completati, con attività programmate ma anche predisposte in modo tempestivo sulla base delle urgenze e della situazione contingente, testimoniano la grande professionalità del personale della società a fronte di impianti ormai datati”, sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera.