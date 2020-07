L’assessore Cantarella risponde alle critiche dei pentastellati sulla sesta municipalità. L’assessore ribatte punto su punto alle critiche non senza ricordare eventi del passato. “Prima di noi le case al Villaggio Santa Maria Goretti si allagavano nei piani cantinati. Oggi questo non accade più e siamo intervenuti avendo a disposizione le stesse risorse che aveva l’amministrazione precedente”. Il Movimento, tramite nota stampa, ha poi risposto così commentando la seduta consiliare. “Il dibattito ha fatto emergere l’incapacità dell’amministrazione nel gestire le criticità che, per mesi, abbiamo riscontrato e discusso in tutte le opportune sedi. Forse qualcosa cambierà, si spera”. E ancora. “Una piccola vittoria – sapere che ventiquattro ore prima del Consiglio viene emanato un ordine di servizio per mandare quattro dipendenti: un numero esiguo, data la grandezza della circoscrizione, che conta quasi 90mila abitanti. Per adesso dobbiamo soltanto aspettare e capire se questi dipendenti vivono condizioni di salute e lavorative ottimali, mi auguro di si, altrimenti il mese prossimo si correrà il rischio di una nuova paralisi della municipalità.”