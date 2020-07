ADRANO – Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato, in esecuzione dell’ordinanza emanata dalla quarta sezione del Tribunale di Catania, il pregiudicato adranita Federico Longo, di anni 37, con svariati precedenti di polizia. L’ordinanza ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Longo era stato arrestato il 28 giugno scorso, allorquando agenti dello stesso Commissariato, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, lo avevano sorpreso per le vie del centro cittadino, a bordo del proprio scooter, nonostante in quel momento fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari. In quel frangente, Longo venne arrestato e gli vennero contestati i reati di evasione dagli arresti domiciliari e di resistenza a pubblico ufficiale.