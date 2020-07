Non verranno fatti sbarcare e rimarranno quindi a bordo i 125 passeggeri bengalesi giunti all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha in Qatar. Ripartiranno per Doha con lo stesso aereo previsto in partenza alle 16.20. I restanti passeggeri, di altre nazionalità saranno sottoposti ai tamponi presso il Terminal 5, lontano dagli altri terminal. I passeggeri saranno quindi poi sottoposti a quarantena. Intanto, il ministro della Salute Speranza, in un lettera alla Commissaria Ue Kyriakides, invita a delineare insieme nuove ‘rigorose misure cautelative per gli arrivi da aree extra Schengen e extra Ue’.