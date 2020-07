CATANIA – “Forza Massimo, ti stiamo aspettando”. Gli amici di Massimo G., coinvolto domenica in un grave incidente (guarda il VIDEO) tra i tornanti dell’Etna, si stringono al compagno di mille avventure.

Grande professionista

A lui, conosciutissimo a Catania, apprezzato e stimato per la sua cortesia e professionalità – lavora in una delle principali concessionarie automobilistiche della città – gli amici hanno dedicato una foto, tutti insieme, con il mare sullo sfondo, i pollici in su e le dita in segno di vittoria.

L’incidente

La sua moto rossa, una Ducati, è stata ritrovata in testacoda tra alcuni tornanti dell’Etna (VIDEO). Insieme a lui c’erano alcuni amici. A soccorrerlo è stato un elicottero proveniente da Caltanissetta, perché quello catanese era già impegnato con altri due incidenti avvenuti, sempre a bordo di moto, nello stesso momento, esattamente tra Bronte e Adrano.

La dinamica

Resta un mistero cosa sia successo tra quei tornanti. Massimo è un guidatore esperto, conosce bene la sua moto e la strada. Gli amici lo descrivono come un appassionato.

Il ricovero

Massimo è stato in terapia intensiva al Policlinico, attualmente è in coma, la prognosi resta riservata e tutti si stringono attorno a lui