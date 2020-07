TRAPANI – “Apprendo da notizie giornalistiche di un mio coinvolgimento nell’indagine di mafia che ha coinvolto Mariano Asaro , l’onorevole Ruggirello ed altri. In particolare si sostiene che io avrei fatto da interlocutore all’ex deputato Paolo Ruggirello e al boss Mariano Asaro per l’apertura di una clinica dentistica convenzionata, con dei prestanome, a Paceco. Io nego qualsiasi coinvolgimento con ambienti malavitosi, geneticamente distanti da me anni luce. Non ho mai avuto il benché minimo contatto con Mariano Asaro, né, tanto meno, sono mai stato suo compagno di scuola. Non l’ho mai incontrato né sentito”. Lo rende noto il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani Francesco Di Gregorio “Conosco da anni l’on. Ruggirello con il quale ho avuto, in ragione del mio incarico lavorativo, solo contatti di natura istituzionale e nulla di più. Della clinica odontoiatrica, di cui si parla nell’articolo, non ho mai ricevuto né istanze né richieste di qualsiasi tipo. – spiega – Inoltre, essendo io il direttore dell’U.O.C. del Servizio Igiene degli Ambienti di Vita presso l’Asp di Trapani, non potevo avere alcuna competenza istituzionale per istruire le pratiche relative a studi e ambulatori odontoiatrici, che sono di competenza delle Unità di Igiene e Sanità Pubblica Territoriale”. “A riprova della mia totale estraneità ai fatti, – conclude – proprio ieri sono stato sentito dagli inquirenti a sommarie informazioni, a titolo di persona informata sui fatti (ossia testimone)”. (ANSA).

