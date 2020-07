Il ministro Speranza: "Necessari per contenere contagi causati da focolai di origine esterna"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto una lettera al Commissario Ue alla Salute Stella Kyriakides e al ministro della salute tedesco Jean Spahn in cui invita i paesi dell’Unione a delineare tutti insieme “nuove misure rigorose e cautelative per gli arrivi dal aree extra Schengen ed extra Ue”. E’ necessario, dice, che Commissione e presidenza promuovano “un maggiore coordinamento tra gli Stati membri per garantire una maggiore efficacia alla realizzazione dell’obiettivo di contenere la diffusione di contagi causati da focolai di origine esterna” di Covid.