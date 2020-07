PALERMO – Tra il Palermo e Lorenzo Lucca non si è ancora trovato l’accordo per proseguire insieme il cammino, ma l’agente dell’attaccante ha già annunciato cosa vorrà fare nel futuro il suo assistito.

“La trattativa per continuare il matrimonio tra il Palermo e Lucca – dichiara Ninni Imborgia ai microfoni di “Mediagol” – continua senza intoppo. In qualità di agente del calciatore mi preme dire che il ragazzo ha già scelto, Lorenzo vuole il Palermo così come il club rosanero crede fortemente nelle qualità del calciatore in ottica presente ed in prospettiva futura”.

Imborgia parla anche dei colloqui avuti con Sagramola: “Ho interloquito con Rinaldo Sagramola all’inizio della settimana scorsa, ribadisco che persiste piena unità di intenti e la volontà reciproca di trovare il punto di convergenza. Non esiste nessuna pretesa particolare da parte nostra, né distanze sostanziali sul piano economico. Chiaramente – continua Imborgia – conoscere il nome dell’allenatore del Palermo aiuterebbe a ridurre i tempi. Sia chiaro che non esiste un problema economico, né tantomeno è stata avanzata da parte nostra alcuna richiesta legata a garanzie di titolarità o robe del genere. Un classe 2000 con potenzialità di assoluto livello, in fase di formazione e maturazione calcistica, incontrerà inevitabilmente delle difficoltà, è mio dovere sincerarmi che sia seguito e supportato al meglio in questo suo percorso. Un club della serietà e del prestigio del Palermo costituisce per noi una certezza assoluta in questo senso”.

“Il buon esito dell’operazione – conclude l’agente di Lucca – non è assolutamente in discussione, l’intesa è sostanzialmente definita, vi assicuro che siamo davvero ai dettagli”.