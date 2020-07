PALERMO – Torna piano piano alla normalità la città di Palermo. Tra le tante attività chiuse durante il lockdown c’era anche la pista di pattinaggio del parco “Piersanti Mattarella – Giardino all’inglese”. La pista, però, da domani sarà nuovamente disponibile, così come annuncia il Comune di Palermo:

“Si comunica che la pista di pattinaggio che si trova all’interno del Parco “Piersanti Mattarella – Giardino all’Inglese” – si legge nel comunicato – a partire da domani sarà riaperta al pubblico nella fascia pomeridiana dalle ore 13.00 alle 20.00.

La pista e i locali sono stati sanificati e messi in sicurezza nel rispetto delle misure previste in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

Si ricorda che gli utenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, al fine di garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività sportive, dovranno osservare le misure anti-Covid, indossando la mascherina negli spazi comuni ed evitando assembramenti. Ciascuno dovrà, infine, compilare l’autocertificazione”.