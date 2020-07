Palermo, si tratta con Lucca

PALERMO – Le idee del Palermo, per l’attacco del prossimo anno, sono abbastanza chiare. Tra i profili che la società vorrebbe confermare, oltre quello di Roberto Floriano, c’è quello del diciannovenne Lorenzo Lucca, arrivato a gennaio.

Lucca ha visto scadere il suo contratto con il Torino lo scorso 30 gennaio e il suo entourage, da tempo, sta discutendo con Sagramola e Castagnini. L’idea di Imborgia, agente dell’attaccante, è quella di strappare un ingaggio oneroso visto che il club di viale del Fante non dovrà sborsare nulla per il cartellino, ma le richieste al momento, secondo quanto scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, non ha trovato l’ok dai rosa.

L’agente di Lucca vorrebbe anche delle garanzie sull’impiego del suo assistito, cioè che parta alla pari degli altri attaccanti e non dietro nelle gerarchie. Le trattative non dovrebbero andare per le lunghe, ma il Palermo si sta già cautelando e, in caso non dovesse trovare l’intesa, sposterebbe il proprio interesse sullo sloveno San Celar di proprietà della Roma ma in prestito al Cittadella nella prima parte di stagione e alla Cremonese da gennaio in poi.