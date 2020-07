Tempo di scelte in casa Palermo. La società rosanero è al lavoro per costruire la prossima stagione tra i professionisti.

PALERMO – Tempo di scelte in casa Palermo. La società rosanero è al lavoro per costruire la prossima stagione tra i professionisti. L’ad Sagramola e il ds Castagnini, sanno che la città si aspetta una squadra di vertice, una squadra che possa lottare per la promozione in serie B. A causa dell’emergenza Covid e del conseguente ritardo in relazione alla fine dei campionati, la programmazione ha inevitabilmente subito qualche ritardo.

Adesso però, è tempo di scelte e i prossimi giorni saranno cruciali in questo senso. La prima, dovrà inevitabilmente essere fatta per quanto riguarda il nuovo allenatore. Nelle scorse settimane, il nome di Caserta sembrava ormai destinato ad essere quello “giusto” per il futuro rosanero, ma le ultime vicende legate al momento nero della Juve Stabia, hanno frenato l’operazione. Il nome di Fabio Pecchia invece, appare più come un’indiscrezione e poco più, viste anche le smentite della società rosanero. Il nuovo allenatore dunque, potrebbe essere un “mister X” non ancora gettato nella “mischia” dei nomi fatti fin qui. L’accordo infatti, parrebbe già esserci, e come ribadito a più riprese dall’ad rosanero Sagramola, si attende solo la conclusione dei campionati per l’annuncio.

Sul fronte calciomercato invece, c’è la necessità, prima di ogni cosa, di stipulare i nuovi contratti “professionistici” con i senatori. A tal proposito, Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli e Floriano sono già certi del loro futuro in maglia rosanero. La sensazione, è che gran parte dell’organico dovrà essere pronto per la prima settimana di agosto, quando il Palermo dovrebbe, salvo ripensamenti, iniziare il proprio ritiro a Petralia. Si attende ancora, infine, la nuova denominazione sociale del club, che ormai quasi certamente sembra destinata ad essere “FC Palermo” ossia “Football Club Palermo”.