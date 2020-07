PALERMO – L’ex dg del Palermo, Giorgio Perinetti, ha parlato della situazione attuale del calcio siciliano e della possibilità di vedere nascere nuovi talenti dall’Isola. Secondo il dirigente, che ha parlato attraverso le colonne de “La Gazzetta dello Sport”: “La Sicilia è un grande serbatoio, ogni anno dall’isola partono non meno di 40 ragazzi per il Nord: basterebbe trattenerne la metà e farli crescere nel modo giusto, per costruire nel tempo squadre con un’impronta fortemente autoctona”.

Le difficoltà economiche però, sono un limite secondo Perinetti: “Purtroppo il calcio riflette le condizioni socio-economiche del paese. Ci sono difficoltà, è evidente, ma io credo che il calcio siciliano abbia grandi risorse tecniche. Lo dicevo spesso anche a Zamparini che non ha mai creduto nel settore giovanile”.