Passalacqua Ragusa, altra conferma

RAGUSA – Altra importante conferma per la Passalacqua Ragusa, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie A1 femminile e lo farà puntano ancora su Giuditta Nicolodi.

Nicolodi, giocatrice 25enne, va a completare un reparto lunghe duttile, di buon livello, e che consente diverse soluzioni, insieme a Valeria Trucco, Awak Kuier e Isabelle Harrison. Anche Giuditta si appresta a iniziare la sua seconda stagione con Ragusa, formazione con cui lo scorso anno ha messo a segno quasi 6 punti di media a partita (high 15 con Torino), con 4 rimbalzi di media (high 11 con Bologna), non disdegnando, di tanto in tanto anche il tiro da tre punti.

“Giuditta – commenta coach Gianni Recupido – è una giocatrice che fa dell’intensità e dell’impegno le sue armi principali. Lavora silenziosamente, fatica per migliorarsi e queste sono cose che apprezzo tanto. Lo scorso anno era partita molto bene, poi è stata condizionata da un lungo stop ma non ha mai smesso di lavorare. È stata la migliore della squadra alla voce rimbalzi offensivi per minuti giocati, aspetto del gioco sotto il quale eravamo un po’ carenti, ma che ha un’importanza cruciale. Con le sue caratteristiche, è una pedina fondamentale nel progetto che abbiamo in mente”. Con la conferma di Nicolodi manca soltanto un’esterna per completare il roster edizione 2020/2021. Oltre al pacchetto lunghe già menzionato, sono state già ufficializzate Tyaunna Marshall, Chiara Consolini, Mariella Santucci, Marzia Tagliamento e Martina Kacerik.