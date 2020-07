PALERMO – “Quando arrivai in Canile a Palermo, quella domenica mattina, Pieruccio era arrivato da poco. Nei suoi occhi la sconfitta di chi è stato scelto, forse amato per troppo poco tempo, illuso e poi buttato per strada come spazzatura”. Così inizia a raccontare la storia di Pieruccio la volontaria Ilenia Rimi.

Un cucciolo da 50 chili

Aveva poco più di otto mesi ma pesava già 50 chili, quando è stato abbandonato. Un cucciolone di Mastino tibetano con tanta voglia di giocare e correre. Costretto, invece, a stare in una gabbia. Per fortuna la sua permanenza in canile è durata poco più di un mese. Un esemplare di grossa taglia che faceva gola a molti ma non di certo per dargli una vita dignitosa. Dopo l’appello della volontaria su Facebook, per lui “arrivarono centinaia di richieste da parte di sfruttatori che videro in Pieruccio un cane da monta, che sarebbe diventato una fonte di guadagno. In molti offrirono denaro per adottarlo non sterilizzato”. Tra le domande di adozione, per il cane venne offerto anche un futuro da guardiano di un gregge di pecore.

Il centro veterinario

A marzo, poi, arrivò una buona richiesta di adozione dal Nord. La partenza di Pieruccio, però, si è fermata insieme al mondo, a causa dall’emergenza Covid 19. Il cane rimase a Palermo ma non tornò in canile, la sua casa temporanea divenne un centro veterinario che lo ospitò fino a giugno. Il gigante buono divenne la mascotte della clinica, accoglieva i pazienti come solo lui sapeva fare.

Pieruccio trova casa

Tra guardiano di magazzino, cane da guardia e altre richieste non idonee dopo cinque mesi è arrivata una chiamata di una persona che desiderava allargare la sua famiglia. Pieruccio oggi non ha soltanto una casa ma è circondato d’amore. “Sono contenta – conclude la storia Ilenia -adesso ha quello che ho sempre sognato per lui: la possibilità di salire sui divani e di avere uno spazio fuori. Ha anche due sorelline a quattro zampe. Pieruccio è sereno e spesso ci viene a trovare in clinica. La cosa più bella è vederlo andar via felice a fianco di Sabina che è diventata il suo punto di riferimento”.