Come la vita può cambiare in un solo istante. Chi sarà il fortunato?

SASSARI- Dopo la vincita milionaria la curiosità? Chi sarà mai? Chi, buon per lui, ha cambiato la sua vita con un colpo di fortuna? “Siamo contenti e ancora molto emozionati, una cosa del genere non ci era mai capitata”. Così il giorno dopo la vincita milionaria si racconta all’ANSA Piera Fara, titolare della ricevitoria di Sassari, in via Luna e Sole 11, dove ieri un anonimo giocatore ha centrato un 6 al SuperEnalotto da oltre 59 milioni di euro.

“Non si è fatto vivo nessuno, non abbiamo idea di chi possa essere stato”, racconta la donna. Della vincita nel suo “2 effe caffè” confessa di averlo saputo saputo solo dai giornalisti: “poi ci hanno chiamato dalla Lottomattica e ce l’hanno confermato, chiedendoci se sapessimo chi fosse il fortunato”. (foto d’archivio)