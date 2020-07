Acireale, altra conferma

Arriva la conferma per il classe 2000

ACIREALE (CT) – Movimenti di mercato in casa Acireale. Il club ha già confermato la guida tecnica e anche la prossima stagione ci sarà in panchina Giuseppe Pagana. Oltre a lui, confermati anche Giuseppe Savanarola e Nicolas Rizzo, ma non finisce qui.

A rinnovare il contratto con il club della provincia di Catania, c’è anche il classe 2000 Francesco Cannino. Il terzino, nella stagione da poco conclusa, ha collezionato ben 23 presenze sempre ben figurando, dimostrandosi un under importantissimo, cosa che potrà dimostrare anche in vista della prossima stagione.