Bcc San Francesco: nuovo cda

PALERMO – L’assemblea dei soci della Bcc San Francesco, aderente al Gruppo Iccrea, ha approvato il bilancio 2019 in utile e rinnovato le cariche sociali. Lo scorso anno le masse di raccolta intermediate per conto della clientela hanno raggiunto i 396 milioni di euro, con un incremento del 2,60% rispetto al 2018. Nello specifico, la raccolta diretta si è attestata a 269 milioni, in aumento di 17 milioni (+6,75%). Gli impieghi netti alla clientela si sono invece attestati a 141 milioni (- 6,44%), su cui ha inciso particolarmente l’attività di de-risking effettuata dalla banca con cessioni di crediti per circa 6,8 milioni. C’è stato un ritorno all’utile con un risultato economico netto pari a 451 mila euro che contribuirà al rafforzamento patrimoniale. L’assemblea, inoltre, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2022 con l’elezione dei consiglieri Marcello D’Aiello, Vincenzo Di Giacomo, Salvatore Graceffo, Gaetano Mattina, Calogero Gaetano Paci, Giovanni Puntarello, Gaetano Ritacco. Al Collegio Sindacale è stata eletta Presidente Carolina Cucurullo, i sindaci effettivi Carmelo Di Caro Catarratto e Massimo Marchese Ragona e Chiara Cani come sindaco supplente. Il Cda ha riconfermato presidente Vincenzo Di Giacomo, mentre Gaetano Ritacco è stato riconfermato alla Vice Presidenza. “Grazie ai risultati raggiunti, confermati da un miglioramento generale dei principali indicatori, Banca San Francesco dimostra di aver intrapreso la strada giusta per un ritorno alla redditività che, in quanto cooperativa di credito, si traduce in ricchezza che viene reinvestita nel territorio”, ha affermato il direttore generale Vincenzo Racalbuto. (ANSA).