In via Alogna si spaccia crack. I cristalli di cocaina. Il Goa delle Fiamme Gialle, nell’ambito dell’inchiesta Shoes, registra alcuni indagati coinvolti nel blitz mentre “cucinano”. Sul numero di S in edicola sono pubblicate le intercettazioni integrali. Davide Sozzi con la moglie Silvana Mirabella e la vicina Patrizia Patrocelli (per gli investigatori la magazziniera della droga) sono intenti a preparare lo stupefacente, che è sempre più diffuso a Catania.

Pare esserci un problema. “No… non mi piace questa cosa… guarda che puzza fa”, commentano. “Non è crack per fumare… non mi piace”, aggiungono. C’è chi non è d’accordo: “Ti dico che è buona… la togliamo? La facciamo squagliare? La prendiamo?”. La replica: “‘mbare non è buona per fumare quello ce la ritorna”. Sozzi è ottimista, nonostante tutto: “Che fa.. non la vendiamo? la vendiamo lo stesso.. che manca qualcuno a cui darla…OMISSIS.. con la scommesso sopra… questa è tritolo per fumare…”

Sozzi non è soddisfatto della gestione di via Alogna, che poi servirebbe a garantire gli stipendi ai ras della strada Ottantapalmi, Turi Amato (marito di Grazia Santapaola), il figlio Alfio. Antonino Mirko Guglielmino, chiamato Coccolino, non riesce ad assicurare i soldi utili a garantire gli stipendi. “Mi ha buttato sotto… mi deve dare 10 mila euro a me… io gli ho dato 10 mila euro prestati per aiutarlo nella “piazza” per sollevarsi… è perso… è perso… ora è uscita quella… Grazia (allude alla cugina di Nitto Santapaola)… l’hai vista…”

Davide cerca soluzioni alternative: tipo dare in affitto la zona di smercio di droga. “No… no…. io onestamente guarda che ho Alogna? ti do la “piazza” nelle mani?”, dice durante una conversazione captata. In un’altra invece c’è una persona che si propone: “Ci metto i ragazzi che dico io… le cose che dico io…”. Davide Sozzi è molto propenso a delegare. Meno problemi, meno pensieri. Ma la condizione è una: “Mi servono i soldi dei detenuti”. Patti chiari.

Continua a leggere sul Mensile S in edicola e ONLINE