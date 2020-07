Un uomo di 47 anni è stato arrestato per estorsione nei confronti di Gianni Mura, come racconta l’Ansa. La vicenda è emersa dopo la morte del giornalista, lo scorso 21 marzo. A far scattare le indagini dei carabinieri la denuncia della moglie, dopo aver appreso da un collaboratore del marito l’esistenza del presunto estorsore, Francesco Gaspari.

L’uomo, secondo le accuse, si era presentato 10 anni fa come un lettore a Mura, che lo aveva aiutato con piccole cifre. Da amico l’uomo sarebbe diventato stalker: dall’ottobre 2018 alla morte, secondo l’accusa, si sarebbe fatto consegnare 61.500 euro. “Niente e nessuno mi fermerà. Tua moglie e te morirete. Non ho più nulla da perdere. Dammi i soldi e sparirò. Scegli tu perché vivere non potrai”, è uno dei tanti messaggi minatori arrivati alla email di Mura. Secondo l’accusa, le richieste di denaro avvenivano quasi sempre per posta elettronica, con un rapporto epistolare dai toni continuamente minacciosi .