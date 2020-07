CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Aci Catena, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Rzeszow (Polonia), hanno arrestato la 37enne polacca Iwona Joanna Rebis. La donna, che dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati truffa e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi commessi in Polonia nell’anno 2003, è stata associata al carcere catanese di Piazza Lanza. I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 28enne catanese Tony Centauro. L’emissione del provvedimento scaturisce dell’attività di controllo dei militari che, riscontrate le plurime violazioni delle prescrizioni imposte all’interessato dai più favorevoli arresti domiciliari, ne hanno compendiato l’esito all’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la detenzione nel carcere catanese di Piazza Lanza.