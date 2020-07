CATANIA – I fratelli Sebastiano, Salvatore e Antonio Montagno Bozzone arrestati qualche settimana fa con l’accusa di estorsione sono tornati in libertà. Lo comunica il difensore, l’avvocato Giovanni Avila che assiste i tre insieme ad Antonino Pillera. “Il Tribunale della Libertà – afferma l’avvocato Avila – ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei miei tre assistiti accogliendo quindi la tesi difensiva prospettata. In udienza – argomenta – abbiamo documentato che non vi è stata alcuna richiesta estorsiva, la somma dovuta è inerente un risarcimento per i danni causati dalla parte offesa che tempo addietro aveva divelto la recensione di pertinanza dei fratelli Montagno Bozzone. Gli stessi – aggiunge Avila – non hanno esercitato alcuna guardiania e hanno soltanto rivendicato i diritti sui loro terreni che coltivano da oltre 60 anni. Voglio ricordare che i tre indagati prima dell’arresto non avevano mai avuto problemi di natura penale. Il terzo arrestato – conclude l’avvocato Avila – si è presentato spontaneamente dai carabinieri di Paternò accompagnato dal difensore”.