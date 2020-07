A che punto è la pandemia? Forse andrà meglio. Forse no. “Non c’è proprio alcuna prova che il virus stia diventando più debole”, questo è quanto dice, provocando inquietudine, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e uno dei più forti nel mondo, Anthony Fauci, consulente di Donald Trump, intervistato dal Corriere della Sera. “Il coronavirus è destinato a restare con noi per un tempo considerevole, fino a quando non avremo adottato misure molto buone di contenimento e non avremo messo a punto il vaccino”.

“Negli Stati Uniti abbiamo un problema, perché la nostra epidemia non è sotto controllo. Stiamo osservando grandi focolai in Brasile, in Sud Africa e ora in Asia. In definitiva siamo soltanto all’inizio della pandemia globale che, molto probabilmente, peggiorerà ulteriormente, prima di migliorare”, ha aggiunto Fauci