PALERMO – “Sulla manutenzione delle strade si è deciso di percorrere la via più sensata per il bene della città e dei cittadini, togliendo il servizio alla Rap e ragionando su ipotesi di affidamento ai privati, come noi auspicavamo da tempo – afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi -. Quello che ci preoccupa adesso, sono i tempi di gestione della cosa. Il Comune, ad esempio, ha già pronto un progetto da mettere in gara? – continua il presidente di Ance Palermo -. Non vorremmo, infatti, che adesso che interverranno le nuove norme del decreto Semplificazioni e le procedure di gara saranno più snelle, si rischi di rimanere fermi perché non c’è un progetto. Si deve iniziare a lavorare subito su questo fronte. Non possiamo rischiare che questo settore rimanga ancora scoperto”.