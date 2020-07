Morricone, la telefonata del Papa

Una chiamata commossa alla moglie per esprimere affetto e vicinanza.

Un amore che non finisce mai, quello tra Ennio Morricone e sua moglie Maria, salutata dal Maestro scomparso con il suo personalissimo necrologio.

E adesso una nuova benedizione. Una telefonata breve e affettuosa alla compagna di una vita per pregare insieme. Papa Francesco ha fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia di Ennio Morricone. Il Santo Padre ha chiamato nel tardo pomeriggio del 7 luglio e ha parlato con la signora Maria.

I coniugi Morricone e Papa Francesco si erano conosciuti personalmente, come ha ricordato il cardinale Gianfranco Ravasi in occasione di una messa, composta dal Maestro, per il bicentenario della ricostituzione della Compagnia del Gesù.