CATANIA – Invasa di bambini. Piazza Dante, fresca di pedonalizzazione, è stata letteralmente presa d’assalto dai piccoli del quartiere, popolare, Antico corso e delle zone limitrofe, privi di spazi aggregativi.

Tanto da trasformare la piccola area alle spalle del chiosco che sormonta la via Di Sangiuliano in un campetto da calcio, tra una palazzina e il distributore di benzina.

Adesso che anche l’ampia area di fronte il sagrato di San Nicola L’Arena è libera dalle auto, i piccoli catanesi si sono riversati in strada. Cosa che farebbero anche altrove se solo ne avessero la possibilità.

Questa, almeno, la tesi di Lungomare Liberato, il gruppo Fb che ha pubblicato il video. “Ecco cosa sta accadendo in queste settimane in Piazza Dante con la recente pedonalizzazione parziale della piazza – scrivono i rappresentanti. Tanti sono i bambini che adesso hanno spazio per giocare a palla o fare una pedalata in bici. Tutte le piazze del centro storico vanno pedonalizzate il prima possibile”!