PALERMO – Giovedì 9 luglio 2020, alle ore 16.30, presso la sala stampa del “Renzo Barbera”, il SSD Palermo incontrerà le startup che hanno inviato il proprio progetto al sito www.palermoinnovationlab.com.

Le startup selezionate per questa prima attività organizzata dal Palermo Innovation LAB sono:

1) Noisefeed

2) Sofan

3) sharingbox

4) Circuito IES

5) Market Prof

6) Podcast Rosanero

L’evento, per rispettare la normativa anti COVID-19, non potrà prevedere la presenza di pubblico, nè della stampa. Sarà comunque possibile seguire l’evento in streaming sui canali social del Palermo Innovation LAB a partire dalle 16.30.