Il Palermo prosegue la propria programmazione in vista della nuova stagione in Serie C

Palermo – Il Palermo prosegue la propria programmazione in vista della nuova stagione in Serie C. Oltre alla conferma dei “big” un importante ruolo, nel prossimo campionato, dovranno ritagliarselo anche i cosiddetti “under” e cioè quei giovani di valore che hanno fatto bene in serie D nella stagione appena conclusa.

Andrea Silipo, arrivato nel mercato invernale in prestito dalla Roma, sembra ormai certo di rimanere in rosanero anche tra i professionisti. E tra i “nuovi” profili che piacciono al duo Sagramola-Castagnini, c’è anche il centrocampista Pezzella, che potrebbe approdare in Sicilia. Dovrebbero tornare senza problemi a vestire la maglia rosanero anche il difensore Manuel Peretti e il centrocampista Erdis Kraja.

Qualche dubbio invece su Langella, e in particolare su Felici. Le sorti del giovane talento del Lecce, dipendono infatti dalla salvezza del club salentino in serie A. Un eventuale retrocessione dei giallorossi, potrebbe significare un ritorno nell’organico guidato da Liverani per il giovane attaccante. Lorenzo Lucca, altro prospetto sui cui la società rosanero vorrebbe puntare, dovrebbe far parte della squadra del prossimo anno, anche se l’incertezza legata al nuovo allenatore del club, ha frenato la trattativa. In ogni caso, la dirigenza rosanero vorrebbe puntare su arrivi a titolo definitivo per tutelare il patrimonio dei giovani “under”.