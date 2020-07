PALERMO – Continua a tenere banco la questione Barbera in casa Palermo. Il canone richiesto dal Comune, è lo scoglio da abbattere per permettere al club rosanero di giocare nell’impianto nelle prossima stagione di serie C.

Sulla questione, è intervenuto l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, che attraverso le colonne del “Giornale di Sicilia” ha dichiarato: “Stiamo parlando di un canone non adeguato per quelle che sono le dimensioni dell’unico utilizzatore possibile. Io non posso valutare la perizia, ma la sensazione è che sia stata fatta valutando lo stadio come un bene commerciale, invece è un contenitore realizzato per ospitare la squadra che è espressione del territorio. Sconto? Laddove cultura e sport sono sostenuti dagli enti pubblici come tante altre attività che coinvolgono la comunità, prevedono un trattamento particolare, diverso da quello di un normale esercizio commerciale”.