PALERMO – Il Palermo, oltre a lavorare per la costruzione della squadra che dovrà giocare in Serie C, sta cercando il terreno adatto per la costruzione del centro sportivo.

Per costruire la “casa” rosanero i terreni studiati sono stati diversi. Quelli che hanno destato maggiore interesse nella dirigenza rosanero sono Torretta e Piana degli Albanesi, con quest’ultimo che sarebbe stato dato in gestione al club rosanero. A fine giugno è rientrato in corsa anche un terreno del Comune di Monreale, ma al momento non ci sono novità.

Il comune di Torretta, al momento commissariato, ha approvato il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022, includendo tra le spese anche i lavori per la costruzione dello stadio comunale, attualmente interrotti. La somma prevista per il rifacimento dell’impianto di via Aldo Moro è di 1.242.000 euro, stando a quanto messo a bilancio, ma la stessa amministrazione ha previsto la possibilità di affidare la struttura in concessione a privati.

Lo stadio, una volta rifatto, verrà dato in gestione tramite un bando. Probabilmente, è questo che ha rallentato i lavori del club perché vorrebbe poter prendere in gestione l’impianto così da poter aver subito a disposizione un campo di calcio dove poter far allenare la squadra.

Alla costruzione del centro sportivo non dovrebbe partecipare l’ex vice presidente Tony Di Piazza che, come noto, non è disponibile a sborsare altro denaro oltre la sua quota di capitale.