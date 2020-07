PALERMO – Sono otto le persone denunciate dalla polizia di Stato di Agrigento poiché ritenuti i promotori, in occasione della festività di San Calogero del 5 luglio, di un corteo non preavvisato dal Santuario di S. Calogero fino al centro storico. La processioni e i riti erano stati annullati a causa dell’emergenza Covid-19 per scongiurare gli inevitabili assembramenti, ma le otto persone senza alcun preavviso e senza autorizzazione, intorno alle 12, sono stati promotori di una processione abusiva di una mini-vara con un piccolo simulacro di San Calogero, trasportato dal Santuario fino a via Porcello, dove è stato bloccato dagli agenti.



