NAPOLI- Tutte le piste sono aperte al momento. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri su un omicidio avvenuto ieri sera a Casoria, nelle vicinanze di Napoli. Secondo la prima ricostruzione, una persona al momento non identificata ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 18enne incensurato, Antimo Giarnieri. Il ragazzo, trasportato nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, è morto. I militari hanno trovato per terra 7 bossoli calibro 7.65. I rilievi sono stati fatti del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna che sta indagando insieme con la Sezione operativa di Casoria.