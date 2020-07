Telimar, è ora di ripartire

PALERMO – Tutto pronto in casa Telimar. La società è pronta ad affrontare il secondo campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto.

E’ già arrivato il nuovo allenatore e si tratta di Salvador Marco Baldineti, che ha esperienza da vendere e i suoi scudetti e successi internazionali lo dimostrano. La dirigenza palermitana, dopo un anno difficile, ha intenzione di posizionarsi almeno a metà classifica e Baldineti, insieme a Luca Marziali, Luca Damonte e Gianmarco Nicosia, a cui va aggiunto il bomber croato, Andrija Vlahovic, 29 anni, nelle ultime due stagioni nel Montpellier, sembrano le scelte migliori.

Il presiente Giliberti, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, spiega gli obiettivi: “L’obiettivo che ci siamo posti per questa prima stagione del nuovo ciclo è disputare un campionato di centro classifica e, grazie alla solidità che ci contraddistingue, muoverci tempestivamente sul mercato per rinforzare l’organico. Mi sono messo in moto per pianificare il programma della prossima stagione, che in realtà sarà quadriennale, tenuto conto che andrà ad intercettare ben due Olimpiadi, quelle di Tokyo 2021 e quelle di Parigi 2024”.

Baldineti è pronto a partire per questa sua nuova avventura: “Si è chiusa una bella pagina della mia carriera e, con grande entusiasmo, ne comincio una nuova a Palermo, convinto che col lavoro di tutto il gruppo otterremo grandi risultati. Ringrazio il presidente Giliberti, per avermi fortemente voluto. Non vedo l’ora di iniziare il campionato e di vedere la piscina stracolma dello sportivissimo pubblico”.