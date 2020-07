Il club granata, nonostante i punti di penalizzazione, lotta per la permanenza in serie B

TRAPANI – Il club granata, nonostante i punti di penalizzazione, lotta per la permanenza in serie B. Gli uomini di Castori, nelle ultime gare, hanno dimostrato di poterci credere fino in fondo e adesso ci sarà lo scoglio Chievo Verona da superare.

A tal proposito, ha parlato il centrocampista del Trapani, Coulibaly. Ecco le sue parole rilasciate a “La Gazzetta dello Sport”: “La straordinaria reazione avuta col Livorno ci permette di proseguire nel nostro grande momento. Chievo Verona? Anche lì daremo il massimo come abbiamo fatto in queste gare”.