Trapani, pronta la sfida al Chievo

TRAPANI – Sfida importante per il Trapani di mister Fabrizio Castori, che sarà impegnato in trasferta in casa del Chievo Verona. La sfida arriva dopo la vittoria contro il Livorno in rimonta, ma soprattutto dopo la penalizzazione di 2 punti inflitta al club siciliano per via dei mancati pagamenti degli stipendi.

Castori ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona: “Io rispondo per quello che faccio io e per quello che fanno i ragazzi in campo, perché il campo è di mia pertinenza. Quello che succede fuori non è di mia competenza. Io sono qui da 16 partite e ho raccolto venti punti, quindi si può arrivare abbondantemente oltre la quota salvezza”.

Il tecnico granata ha anche voluto elogiare i risultati raggiunti dalla squadra: “Nelle ultime otto partite siamo da secondo posto, questo dimostra la crescita avuta dai ragazzi che devono ricevere i complimenti perché, nonostante le tante difficoltà, ci mettono tanto impegno e dimostrano attaccamento alla maglia. Cercheremo di ottenere la salvezza con tutte le nostre forze. Abbiamo anche il capocannoniere del campionato in squadra e questi sono numeri che mi danno fiducia e convinzione”.

L’obiettivo per la squadra di Castori è la salvezza: “Noi vogliamo salvarci, quindi ogni partita serve per dimostrare quello che è il nostro obiettivo. Giocheremo tutte le partite alla morte, così come fatta nell’ultima. Alla fine tireremo le somme. Andiamo sempre in campo per fare risultato pieno. La squadra nelle ultime otto è stata trasformata. Non bisogna pensare solo alle cose negative. Contro il Livorno abbiamo pagato sotto il livello di brillantezza, ma la squadra alla lunga è venuta fuori. Questo vuol dire che è capace di sostenere sforzi prolungati e in settimana abbiamo recuperato”.

Il club granata ha anche diramato la lista dei convocati:

Sono 23 i calciatori granata convocati da mister Fabrizio Castori per ChievoVerona-Trapani, gara valevole per la 33^ giornata di campionato, che si disputerà domani, 10 luglio, alle 21 presso lo Stadio Bentegodi di Verona

PORTIERI

1.Kastrati; 12.Carnesecchi; 22.Stancampiano

DIFENSORI

2.Ben David; 4.Pagliarulo; 11.Jakimovski; 18.Buongiorno; 25.Fornasier; 30.Canino; 31.Pirrello; 37.Grillo; 39.Filì

CENTROCAMPISTI

5.Taugourdeau; 10.Coulibaly; 17.Luperini; 19.Odjer; 23.Kupisz; 28.Colpani

ATTACCANTI

9.Evacuo; 21.Scaglia; 26.Piszczek; 32.Pettinari; 34.Dalmonte