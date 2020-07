Il Troina ha annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione

TROINA – Con una nota ufficiale, il Troina ha annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione.

Boncore infatti, come ormai noto, ha concluso il proprio rapporto con la compagine siciliana.

“L’ASD Troina Calcio – si legge – comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra per la stagione 2020/2021 ad Ezio Raciti. A mister Raciti, da parte di tutto il Troina Calcio, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere”.