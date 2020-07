CATANIA – Giorni cruciali per il futuro dl Catania Calcio. La SIGI, che sembrava la candidata principale per acquisire le quote del club etneo provando così a salvarlo dal fallimento, si trova adesso a dover riorganizzare le idee dopo i fatti giudiziari che hanno coinvolto alcuni soci.

Fabio Pagliara, è intervenuto a proposito della questione attraverso le colonne de “Il Sicilia”. Ecco quanto dichiarato: “Il cda è decaduto, lunedì l’assemblea stabilirà una nuova governance. Ci saranno un nuovo presidente e un nuovo Cda. Ci sarà anche una rivisitazione completa dell’assetto e della compagine. Cambierà il presidente del collegio sindacale e dovrebbero entrare, come s’era stabilito prima di queste novità, l’ingresso di nuovi soci. Nessuno si è tirato indietro. Lunedì si rivedranno tutti per capire se lo sforzo in più sarà sufficiente per la partecipazione in modo adeguato al bando. Il piano industriale è blindato, non dipendeva dalle figure dei commercialisti. Semmai saranno apportate piccole modifiche”.