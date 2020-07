Il vescovo di Ragusa celebrerà una messa in ricordo di Simone e Alessio D'Antonio

RAGUSA – Un anno fa la tragedia della morte di Simone ed Alessio D’Antonio, i due cuginetti falciati da un Suv che sfrecciava a forte velocità dinanzi l’abitazione di uno di loro. Questa sera alle ore 20 una Santa Messa verrà celebrata nella basilica di San Giovanni Battista dal vescovo di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta. A distanza di un anno, la Commissione Straordinaria, che regge il Comune sciolto per mafia, ha voluto rendere onore alla memoria dei due ragazzini ai quali è stato intitolato il giardino di Palazzo Iacono e sono stati dedicati i progetti educativi e formativi che saranno realizzati attraverso i finanziamenti straordinari concessi dal Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, organizzando una giornata di memoria per i 2 cuginetti che Vittoria non ha dimenticato. (ANSA).