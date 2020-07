Droga nel cortile dove giocavano i bambini, arrestati

CATANIA – Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Fontanarossa di Catania hanno arrestato Rosario Oliva, 64 anni, e suo figlio Salvatore, di 26, per spaccio di sostanze stupefacenti. In un cortile della loro abitazione nel rione Librino militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato oltre due chilogrammi di marijuana, una parte gia’ suddivisa in dosi da vendere. La droga e’ stata sequestrata, mentre gli arrestati sono stati posti ai domiciliari. (ANSA).