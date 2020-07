PALERMO – Il Palermo riparte dai giovani. Dopo gli accordi per i rinnovi con i senatori, l’amministratore rosanero Rinaldo Sagramola, insieme al suo braccio destro Renzo Castagnini, è riuscito a trovare gli accordi per la permanenza dei cosiddetti “under” che tanto bene hanno fatto in serie D nella stagione ormai conclusasi.

Nella rosa della prossima stagione in serie C, ci sarà il portiere Mattia Fallani, così come sembrano certe le permanenze del difensore Peretti, dei centrocampisti Langella e Kraja e del gioiellino Andrea Silipo.

La società rosanero, pare aver trovato degli accordi a titolo definitivo, con eventuali opzione di riacquisto per le squadre di provenienza.